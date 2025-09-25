ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разширяват ДНК лабораторията към ОДМВР-Бургас
Проектът ще се реализира с финансиране от Фонда за безопасност на движението, а стойността му е 232 хил. лв. без ДДС.
Новите помещения на лабораторията трябва да бъдат обособени във вече съществуващата сграда на БНТЛ на ул. "Дебелт".
Чрез изграждането им ще се разшири възможността за нови функционални дейности – статистическа и лабораторна обработка, справки и анализи.
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 130 календарни дни. 30 от тях са предназначени за изготвяне на технически проект, а останалите 100 - за строително-монтажните дейности.
