Разширяват ДНК лабораторията към ОДМВР-Бургас
Автор: Николай Парашкевов 11:16Коментари (0)176
Министетерството на вътрешните работи е обявило обществена поръчка за надграждане на ДНК лабораторията в сектор БНТЛ (базова научно-техническа лаборатория) при ОДМВР-Бургас, установи справка на Burgas24.bg.

Проектът ще се реализира с финансиране от Фонда за безопасност на движението, а стойността му е 232 хил. лв. без ДДС.

Новите помещения на лабораторията трябва да бъдат обособени във вече съществуващата сграда на БНТЛ на ул. "Дебелт".

Чрез изграждането им ще се разшири възможността за нови функционални дейности – статистическа и лабораторна обработка, справки и анализи.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 130 календарни дни. 30 от тях са предназначени за изготвяне на технически проект, а останалите 100 - за строително-монтажните дейности.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
