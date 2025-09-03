ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разширяват базата на пожарната в Бургас
Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на вътрешните работи. Стойността му е около 1.3 млн. лв., а средствата са осигурени от бюджета на силовото ведомство.
Предметът на самата обществена поръчка е "извършване на строително–монтажни работи за преустройство, реконструкция и реализиране на пристройка към сградата на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“-Бургас (РДПБЗН-Бургас)".
Строежът е свързан с реализация на двуетажна пристройка към сградата на РДПБЗН-Бургас със застроена площ от 264.49м2 с едно ниво гаражи за противопожарни автомобили и едно ниво работни помещения. Ще се извърши преустройство и реконструкция на съществуващия топъл плосък покрив, покрит с ламарина в съседство с пристройката, който трябва да бъде разкрит и да се изпълни нова дървена конструкция и покривно покритие от керемиди. Върху покрива на новата пристройка ще се изгради фотоволтаична система за собствени нужди с мощност 45,9 kWp. Ще се извърши основен ремонт на съществуващите сградни и довеждащи инсталации.
Очаква се новите площи за гариране на техника да са около 210 м2, а административните такива - около 260м2. Ще има един двоен и два единични гаража за противопожарни автомобили, входно фоайе с коридор, стая за охрана, склад, тоалетна, стълбище за достъп до втори етаж, на който са разположени два единични кабинета, два двойни кабинета със складово пространство към всеки от тях, един кабинет с три работни места, коридор и втори санитарен възел. Над двата единични гаража е предвидена покривна озеленена тераса с врата за достъп и за обслужване от един от кабинетите. На покрива на сградата ще се разположат 102 соларни модула, с максимална мощност от 450 Wp на всеки отделен модул.
Крайният срок за подаване на оферти по обществената поръчка е 29 септември.
