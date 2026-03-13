Община Бургас е обявила обществена поръчка за разширяване на сметището "Братово-Запад", което се намира в близост до село Полски извор, показа проверка наДепото за отпадъци е в есклопатация от 2015 г. и обслужва нуждите на девет общини - Бургас, Камено, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. То е на терен с обща площ от 238 554 м2.Максималната стойност на проекта е 3.5 млн. евро без ДДС като след добавяне на ставката от 20% сумата надхвърля 4 млн. в единната европейска валута. Финансирането ще трябва да бъде осигурено от общините, които използват депото и от отчисленията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).В момента към сметището "Братово-Запад" съществуват две клетки за депониране. Първата е запълнена, а втората е в процес на експлоатация.Третата клетка, която се планува да бъде изградена, ще е с площ от 46 681 м2.Максималният срок за завършване на проекта след сключване на договора за изпълнение и откриването на строителната площадка е 24 месеца.Оферти за участие в обществената поръчка могат да бъдат подавани до 15 април.