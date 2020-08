© виж галерията Новият випуск на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас ще се обучава в седем съвсем нови и модерно оборудвани класни стаи. Те се намират на първия етаж в сградата на общежитието и включват 4 учебни стаи, 2 компютърни кабинета и библиотека.



Помещенията, в които ще влязат през септември новите 4 паралелки на гимназията - 2 по специалността "Приложно програмиране" и 2 по "Програмно осигуряване", ще отговарят на всички изисквания по безопасност на 116-те ученици. Те са в отделен сектор с контролиран достъп само за учителите и учениците. Стаите се оборудват с индивидуални чинове, които позволяват да бъдат аранжирани по различен начин и на достатъчно голямо разстояние един от друг, съобразено с изискването за дистанция.



Ремонтът на учебните кабинети е към своя край и в момента се обзавеждат с нови бюра и чинове, и ново осветление. След това стаите ще бъдат оборудвани с модерна компютърна техника, предоставена от компания "Скейл фокус", партньори на гимназията от самото й създаване и ще бъдат оформени по подобие на реалните IT офиси. Техниката в компютърните кабинети, също е дарение от други две IT фирми - "Вестион" и "Fadata".



И тази година се затвърди тенденцията немалка част от новоприетите ученици в компютърната гимназия да идват от различни градове от страната. Над 20 деца ще пристигнат да учат в Бургас от градове като Стара Загора, Каварна, Добрич, Китен, София, Несебър, Поморие, Габрово, Севлиево.



Според правилата на компютърното училище, преди да бъдат разпределени по класове, учениците ще положат входни тестове по английски език, за определяне на нивото им. С третия поред випуск общият брой на възпитаниците, които се обучават за работа в технологичния свят в IT гимназията, вече е над 320.



Предстои до началото на учебната година Професионалната гимназия по компютърно програмиране да пусне собствен изпитен център на глобалния лидер в електронното тестиране в сферата на информационните технологии - Pearson Vue. Това e водещият доставчик на международни сертификационни изпити с над 5000 тест центъра в 175 страни и 230 професионални центрове в целия свят.