В петък служители от Първо районно управление – Бургас извършили претърсване в жилище, разположено на ул. "Тамара“ в бургаския квартал "Победа“. То е обитавано от 37-годишен мъж и живеещата на семейни начала с него 32-годишна жена и двамата от Бургас.Полицаите намерили и иззели суха зелена тревна маса - канабис с тегло около 60 грама, мобилен телефон и сумата от 700 евро.Бургазлиите са задържани за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.