Рецидивист, шетал по морето, влиза в затвора
Престъплението е осъществено в периода от 22.07.2025 г. до 30.07.2025 г. на различни места в гр. Черноморец и в гр. Созопол, къмпинг "Каваци“. Установено е, че Й.Д. е отнемал паричните суми от търговски обекти и вендинг машини.
В съвкупност с гореизложеното Й.Д. е подсъдим и за това, че държал без разрешително синтетичен канабиноид. Той е установен в обитавана от И.Д. стая в гр. Черноморец.
Наказанието, което е постановено по реда на съкратеното производство, е общо за двете престъпни деяния.
Присъдата на Районен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.
