По обвинителен акт на Районна прокуратура-Бургас бе наложено наказание от 3 години "лишаване от свобода“ и "глоба“ в размер на 2000 лева по отношение на Й.Д. Той е подсъдим за това, че в условията на опасен рецидив и продължавано престъпление е осъществил шест деяния, при които общо е присвоил сумата от 1416 лева.Престъплението е осъществено в периода от 22.07.2025 г. до 30.07.2025 г. на различни места в гр. Черноморец и в гр. Созопол, къмпинг "Каваци“. Установено е, че Й.Д. е отнемал паричните суми от търговски обекти и вендинг машини.В съвкупност с гореизложеното Й.Д. е подсъдим и за това, че държал без разрешително синтетичен канабиноид. Той е установен в обитавана от И.Д. стая в гр. Черноморец.Наказанието, което е постановено по реда на съкратеното производство, е общо за двете престъпни деяния.Присъдата на Районен съд-Бургас подлежи на обжалване пред Окръжния съд в града.