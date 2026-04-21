Няколко случая с открити редки бактерии ще представят на научен форум микробиолозите от УМБАЛ Бургас. В последните години тук откриват причинители на заболявания, които са екзотика за нашата страна. Когато се знае точният причинител, се прилага точният антибиотик – без излишни медикаменти и без ненужно натоварване за пациента. По този начин се ограничава и рискът от развитие на антибиотична резистентност – мисия на началника на лабораторията д-р Калина Цанкова, съобщиха от лечебното заведение.

Както Burgas24.bg съобщи през лятото на 2024 г. тук бе изолирана изключително рядката вибрио вулнификус – наричана още "бактерия човекоядец". Това е водна бактерия, която може да доведе до сепсис и бърза смърт, ако влезе в кръвния път чрез отворена рана. В България до този момент нямаше данни за човек, оцелял след такава инфекция. След изолиране на причинителя, повече от 10 операции и близо месец в болницата, лекарите успяха да спасят пациента. Това бе 61-годишна жена, дошла на почивка на юг от Бургас и влязла в морето с отворена рана. Бактерията бе установена с точност от д-р Калина Цанкова, която я разпознава веднага, макар да я е виждала само три пъти в своята практика.

Само преди месец тук бе открита и друга рядка бактерия – от рода "легионела". Установена е при микробиологично изследване на проба от пациент с белодробна инфекция. Тя също е водна – развива се в застояла вода – може да се срещне в системи за топла вода, душове, климатични и охлаждащи инсталации. При вдишване на фини водни капчици, съдържащи бактерията, тя може да предизвика тежка форма на пневмония, известна като "болест на легионерите". Не се предава от човек на човек, но може да протече много тежко.

Бактерията е установена чрез бърз диагностичен тест в УМБАЛ Бургас, след което пробата е изпратена за потвърждение в референтна лаборатория към Национален център по заразни и паразитни болести. Потвърждаването на конкретния причинител дава възможност на медицинските екипи да разполагат с прецизна информация и да подберат най-подходящия терапевтичен подход. Това е особено важно, тъй като част от обичайно използваните антибиотици не действат при инфекции с легионела.

"Съвременната медицина разчита на точната диагноза. Когато установим конкретния причинител, можем да изберем най-ефективната терапия и да избегнем ненужно лечение. Това е в интерес както на пациента, така и на обществото", коментира д-р Калина Цанкова, началник на Микробиологична лаборатория в УМБАЛ Бургас. Тя споделя, че за цялата си близо 30-годишна практика, е изолирала бактерията само два пъти.

Екипът на микробиологичната лаборатория планира научни съобщения, в които ще бъдат представени лабораторните резултати, диагностичният процес и значението на ранната микробиологична диагностика при подобни инфекции. Своевременното откриване и правилното диагностициране на редки причинители на инфекции са ключови за оптимално лечение, безопасност на пациентите и намаляване на риска от антибиотична резистентност.