|Регионален исторически музей – Бургас с вход свободен за учениците днес
На 15 септември четирите експозиции на РИМ – Бургас ще бъдат с вход свободен за ученици:
∙ Археологически музей – бул. "Алеко Богориди“ 21
∙ Природонаучен музей – ул. "Константин Фотинов“ 30
∙ Исторически музей – ул. "Лермонтов“ 31
∙ Етнографски музей – ул. "Славянска“ 69
Инициативата цели да направи празничния ден още по-специален за учениците и да даде вдъхновяващо начало на новата учебна година.
Регионален исторически музей – Бургас пожелава на всички ученици и учители успешна нова учебна година, изпълнена със знания, любопитство и нови открития!
