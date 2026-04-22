Ректорът на Бургаския държавен университет проф. Сотир Сотиров и ректорът на Химикотехнологичния и металургичен университет проф. Саня Терзиева представиха съвместна визия за качеството, оценяването и финансирането във висшето образование.

Двамата учени и ръководители презентираха своите виждания пред Сдружението на държавните висши училища, представители на синдикатите "Висше образование и наука" при КНСБ и "Висше образование“ към КТ "Подкрепа“ и Националното представителство на студентските съвети.

В Националната спортна академия "Васил Левски“ се състоя форума "Висшето образование – реален приоритет на политическия и обществен живот в България“. В него се включи и зам.-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов.

"Докторантите са движещата сила на всеки университет“, каза проф. Сотир Сотиров, който предложи промени водещи до по-голяма гъвкавост при докторантурите. Особено към специалности, при които има недостиг на квалифицирани кадри.

Бургаският ректор обърна внимание и на предизвикателствата при задържане и развиването на вече завършилите докторанти, както и постигането на видимост в международен план на българските постижения в науката. Акцент в презентацията на проф. Сотиров бяха и механизми за привличане на повече чуждестранни студенти.

Проф. Сотиров и проф. Терзиева са членове на Управителния съвет на Сдружението на националните висши училища. То бе създадено в края на 2025 г. и вече функционира като координираща платформа за съгласуване на позиции и действия между държавните университети по ключови въпроси.

Председател на Сдружението е ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев. В УС влизат още проф. Георги Венков, ректор на Техническия университет в София и проф. Мирослав Дачев, ректор на НАТФИЗ.

Във форума се включиха и социалните партньори, които представиха актуални данни за университетите. Представителите на студентските съвети презентираха анализ свързан със стипендиите в системата на висшето образование. Участие в събитието взе и доц. Полина Милушева (ВОН) – БДУ "Проф. д-р Асен Златаров“.

На финала участниците във форума се обединиха върху общ документ, който обединява новите стратегически цели на държавните висши училища.