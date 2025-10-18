Ректорът на Бургаския държавен университет проф. д-р Сотир Сотиров беше избран за член на Управителния съвет на Асоциацията на държавните висши училища в България, създадена в края на изминалата седмица.С това той стана единственият ректор на университет извън София, който участва в петчленния ръководен състав на новата национална организация.Асоциацията обединява всички държавни университети в страната и има за цел да подпомага реализирането на националната политика в областта на висшето образование и науката. Чрез сътрудничество и активен диалог с държавните институции тя ще работи за устойчивото развитие на българското висше образование, подобряване на научния капацитет и насърчаване на връзките между университетите, бизнеса и обществото.Държавните висши училища са водещ двигател в изграждането на общество, основано на знанието, иновациите и високите компетентности. Членовете на Асоциацията заявяват своята готовност тя да се превърне в равнопоставен партньор на държавата при обсъждането, мониторинга и законодателното уреждане на националните политики в сферата на висшето образование и науката.Учредителната среща се проведе в Софийски университет "Св. Климент Охридски“, чийто ректор, проф. Георги Вълчев, бе избран за председател на сдружението. Под първия учредителен протокол се подписаха представители на 15 държавни университета, а към организацията предстои да се присъединят още четири.Включването на проф. Сотиров в Управителния съвет на Асоциацията е признание за авторитета и активната позиция на Бургаския държавен университет като водеща образователна и научна институция извън столицата. Това участие ще засили ролята на университета в националния академичен диалог и ще допринесе за утвърждаването му като широкопрофилен научно-изследователски университет с траен принос към развитието на висшето образование и иновациите в България.