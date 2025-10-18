ЗАРЕЖДАНЕ...
Ректорът на Бургаския държавен университет влезе в Управителния съвет на новосъздадена асоциация
©
С това той стана единственият ректор на университет извън София, който участва в петчленния ръководен състав на новата национална организация.
Асоциацията обединява всички държавни университети в страната и има за цел да подпомага реализирането на националната политика в областта на висшето образование и науката. Чрез сътрудничество и активен диалог с държавните институции тя ще работи за устойчивото развитие на българското висше образование, подобряване на научния капацитет и насърчаване на връзките между университетите, бизнеса и обществото.
Държавните висши училища са водещ двигател в изграждането на общество, основано на знанието, иновациите и високите компетентности. Членовете на Асоциацията заявяват своята готовност тя да се превърне в равнопоставен партньор на държавата при обсъждането, мониторинга и законодателното уреждане на националните политики в сферата на висшето образование и науката.
Учредителната среща се проведе в Софийски университет "Св. Климент Охридски“, чийто ректор, проф. Георги Вълчев, бе избран за председател на сдружението. Под първия учредителен протокол се подписаха представители на 15 държавни университета, а към организацията предстои да се присъединят още четири.
Включването на проф. Сотиров в Управителния съвет на Асоциацията е признание за авторитета и активната позиция на Бургаския държавен университет като водеща образователна и научна институция извън столицата. Това участие ще засили ролята на университета в националния академичен диалог и ще допринесе за утвърждаването му като широкопрофилен научно-изследователски университет с траен принос към развитието на висшето образование и иновациите в България.
Още от категорията
/
Старата поща протече
16.10
Проф. Стоянович: Бургас – един от най-добре управляваните градове, но с отрицателен естествен прираст
11.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В Бургаско: Още трима шофьори съжалиха за постъпката си
17:33 / 17.10.2025
Създават филиал на Минно-геоложкия университет в Бургас
17:16 / 17.10.2025
Вандали в действие: Пироман запали беседка на площад на площад "Ж...
16:38 / 17.10.2025
Затварят кръстовище в ж.к. "Зорница" за подмяна на водопровод
15:32 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.