Ремонт затваря кръстовище в ж.к. "Братя Миладинови"

© Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата в ж.к. "Братя Миладинови“. Това налага пълно затваряне на кръстовището на ул. "Струма“ с ул. "Дрин“ от 11:00 часа на днес за три седмици.



Въвежда се временна организация на движението в района, като движението на превозни средства в посока от ул. "Одрин“ към ж.к. "Братя Миладинови“ и обратно ще е затворено.



Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от Община Бургас.