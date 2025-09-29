Ремонти и аварии спират водата на много места в Бургаско

© До 16:00 ч. днес ще бъде спряно водоподаването на ул. "Професор Асен Златаров“ между ул. "Ген. Гурко" и ул. "св.св. Кирил и Методий", на ул. "Хан Аспарух“ между ул. "Професор Асен Златаров“ и бул. "Демокрация", както и на ул. "Михаил Герджиков“, видя Burgas24.bg.



Причината е, че ще се извършват строително-монтажни дейности.



Също до 16:00 ч. няма да има вода в района на бл.62, 207, 209, 210, 211, 215 в ж.к. "Меден рудник", където също ще се извършват строително-монтажни работи.



До 17:00 ч. поради аварии ще бъде прекъсната услугата в района на ул. "Искър" в Българово и в село Полски извор.



До 13:00 ч. няма да има вода в айтоското село Крушово, а до 17:00 ч. - в Аспарухово и Екзарх Антимово.



Авария със спиране на водата до отстраняване на проблемите има и в района на ул. "Лагуна" в Приморско.



Поради същата причина без вода е и част от село Зидарово.