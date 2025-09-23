ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ремонти спират водата на няколко централни бургаски улици днес
Аварии ще спрат услугата в района на бул." Иван Вазов" 79, както и до Стопанския двор в кв. "Крайморие". Вода няма да има и в кв. "Рудник", в района на ул."Кирил и Методий" 47.
Строително-монтажни работи ще наложат ограничаване във водоподаването на няколко локации в Бургас. До 12:00 ч. няма да има вода на ул."Сливница",
в участъка между ул."Уилям Гладстон" и бул."Мария Луиза".
От 10:00 до 17:00 ч. ще бъде ограничена услугата на ул."Дебелт",между ул."Сливница" и ул."Княз Борис", както и на ул."Александър Стамболийски",между ул."Цар Калоян" и бул."Мария Луиза".
До 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на ул."Асен Златаров",
в участъка между ул. "Кирил и Методий" , ул."Гурко" и ул."Цар Симеон" до бул. Демокрация.
Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.
