Ремонти спират водата на няколко централни бургаски улици днес

© Много места в Бургаско ще бъдат без вода днес по различни причнини, видя Burgas24.bg.



Аварии ще спрат услугата в района на бул." Иван Вазов" 79, както и до Стопанския двор в кв. "Крайморие". Вода няма да има и в кв. "Рудник", в района на ул."Кирил и Методий" 47.



Строително-монтажни работи ще наложат ограничаване във водоподаването на няколко локации в Бургас. До 12:00 ч. няма да има вода на ул."Сливница",



в участъка между ул."Уилям Гладстон" и бул."Мария Луиза".



От 10:00 до 17:00 ч. ще бъде ограничена услугата на ул."Дебелт",между ул."Сливница" и ул."Княз Борис", както и на ул."Александър Стамболийски",между ул."Цар Калоян" и бул."Мария Луиза".



До 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването на ул."Асен Златаров",



в участъка между ул. "Кирил и Методий" , ул."Гурко" и ул."Цар Симеон" до бул. Демокрация.



Същевременно продължават ремонтите по ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Уилям Гладстон", ж.к "Славейков", до бл. 10 и бл. 70, където са възможни непредвидени прекъсвания на услугата при настъпване на авария.