Наскоро ремонтираната ул. "Гладстон“ в Бургас е била разкопана вчера заради ВиК авария. Това не е първият случай, в който новоасфалтирани участъци се разкопават скоро след ремонт, при отстраняване на аварии по мрежата, съобщава Burgas24.bg.

Община Бургас припомня, че ремонтът на улицата се забави с няколко месеца, защото ВиК Бургас искаха да подменят отклоненията към сградите. Оказва се обаче, че не са подменили всички и аварията е на точно такова отклонение, което не е било сменено.

"Проблем в тази ситуация е, че улицата е в гаранция. А след разкопаването на ВиК, тази гаранция е под риск, както е и в много други подобни случаи.

Това не е прецедент при разкопавания от ВиК на наскоро ремонтирани улици. Общината вече се е сблъсквала с подобни казуси и риск от отпадане на гаранция.

Друг много сериозен проблем е, че ВиК не възстановява или бави с месеци възстановяването на пътните настилки след аварии.

Подобни казуси има на много места във всички комплекси и това е сериозен проблем.

Община Бургас за пореден път настоява пред ВиК за пълно, бързо и качествено възстановяване на настилките в целия град след ВиК аварии“, казват от Общината.