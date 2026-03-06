Ремонтираната зала "Младост" отваря врати на 21 март
©
Реално всички дейности по вътрешната реновация на съоръжението са завършени, като в момента тече облагородяване на площите в района ѝ.
Още на 21 март в обновената зала ще има волейболен двубой, обяви кметът на Бургас Димитър Николов.
Градоначалникът подчерта, че веднага след пускането на зала "Младост" отново в експлоатация ще започне ремонта и на друго съоръжение в града - "Бойчо Брънзов".
Всички клубове, които в момента тренират там, ще прехвърлят дейността си в "Младост".
Ремонта ѝ продължи по-малко от две години като обектът е изцяло обновен.
