Ремонтираната зала "Младост" в Бургас ще отвори врати съвсем скоро, видя Burgas24.bg.

Реално всички дейности по вътрешната реновация на съоръжението са завършени, като в момента тече облагородяване на площите в района ѝ.

Още на 21 март в обновената зала ще има волейболен двубой, обяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Градоначалникът подчерта, че веднага след пускането на зала "Младост" отново в експлоатация ще започне ремонта и на друго съоръжение в града - "Бойчо Брънзов".

Всички клубове, които в момента тренират там, ще прехвърлят дейността си в "Младост".

Ремонта ѝ продължи по-малко от две години като обектът е изцяло обновен.