Започна ремонтът на Графичната база в Бургас. Обновяването на сградата е в рамките на проекта "Туризъм чрез култура – нашето общо бъдеще“, Приоритет 2 "Интегрирано развитие на трансграничния регион“ на (INTERREG VI-A) Програма ИПП България Турция.

Проектът е изключително важен за поддържане дейността на Графична база чрез извършване на основен ремонт на сградата. Той включва - ремонт на покрив, канализация, ел. захранване необходимо за функциониране на съоръженията, хидроизолация, обособяване на функционални помещения и др./ Изграждането на "Културно-образователен център и музей“ в гр. Бургас ще покрива нуждите на студентите, преподавателите и кандидат-студентите в НХА, както и на членовете на дружеството на художниците в Бургас. Центърът ще дава възможност на чуждестранни автори и изявени творци да провеждат обучения и осъществяват художествени проекти. Центърът ще работи съвместно с Община Бургас /собственик на имота/ като допринася за активната културни образователна програма на град Бургас.

Национална художествена академия - филиал Бургас в партньорство с Областна дирекция "Култура и туризъм“ Одрин, Република Турция, разработи проектна концепция с наименование "Tourism through culture - our common future“ "Туризмът чрез култура - наше общо бъдеще“ по първата покана от Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027, Приоритет 2 – Интегрирано развитие на трансграничния регион, Цел RSO5.2 - Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурност в райони, различни от градските райони.

Основната цел на проекта е възстановяване и запазване на културните постижения на творци, художници и скулптори за популялизиране на специфичния духовен климат на региона, възпитаване на желание и високи критерии за творческа изява сред младите хора, за устойчиво развитие на трансграничния туристическия потенциал.

С реализацията на проектната идея двете културни институции си поставят следните специфични цели:

- съхранение на материалното и нематериално културно наследство;

- насърчаване развитието на по-малко известни обекти и практики на културното наследство, за да се развие техният потенциал и да се намали натискът върху известните "горещи точки“;

- подкрепа за професионалното развитие на младите творци;

- преодоляване на сезонността чрез подкрепа на дейности, които генерират посещаемост в неактивния (слаб) сезон.

- насърчаване разработването на съвместни стратегии и засилване на сътрудничеството между културни институции в региона.

Основни дейности в проектната идея са:

Ремонт и реконструкция на сградата на Графична база-Бургас за изграждане на "Културно-образователен център и музей“;

Съвместна разработка на концепция за тематично брандиране и популяризиране на трансграничния регион и развитие на устойчив туристически продукт "Туризъм в движение“;

Организиране и провеждане на мрежово събитие – кръгла маса на тема "Културата - наше общо бъдеще“;

Организиране и провеждане на пленер "Диалози“;

Организиране и провеждане на съвместен промоционален тур "Tourism on the go“.