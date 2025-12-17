Ремонтират части от две улици в Бургас
Става въпрос за ул. "Македония“ в участъка от ул. "Патриарх Евтимий“ до ул. "Александровска“, както и за ул. "Екзарх Йосиф“ в участъка от ул. "Цар Симеон I“ до ул. "Проф. д-р Асен Златаров“.
Според общинските съветници и двете улици имат нужда от основен ремонт, който да подобри възможността за придвижване по тях и да повиши стандартите за безопасност.
На база изготвената сметка следва да бъдат предвидени конкретните средства в бюджета на Община Бургас за 2026 г.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Възложиха изготвяне на проект за водоснабдяване на "Остриците"
14:29 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.