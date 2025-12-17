Залагане на средства за бъдещ ремонт на част от две централни улици в Бургас бе одобрено от Общинския съвет в града, предаде репортер наСтава въпрос зав участъка отдо ул., както и зав участъка отдоСпоред общинските съветници и двете улици имат нужда от основен ремонт, който да подобри възможността за придвижване по тях и да повиши стандартите за безопасност.На база изготвената сметка следва да бъдат предвидени конкретните средства в бюджета на Община Бургас за 2026 г.