Ремонтират два бургаски подлеза за 750 хил. лв.?
Първият от тях е този в местност "Мадика", намиращ се в близост до голям хипермаркет за хранителни стоки. Според съветниците съоръжението не отговаря на стандартите за безопасност като липсва достатъчно осветление, видеонаблюдение, а настилката е силно амортизирана. Вносителите са на мнение, че ремонтът на подлеза е наложителен и трябва да бъде извършен възможно най-скоро. Предложението е за обновяване на съоръжението да бъдат отпуснати 300 хил. лв.
Втората локация, предложена за реновация, е подлезът между ж.к. "Зорница" и ж.к. "Изгрев". Препоръките за ремонт там са аналогични - подмяна на неработещите осветителни тела, монтиране на видеонаблюдение и подмяна на настилката. Там сумата, която ще е нужна за обновяване според общинските съветници. е 450 хил. лв.
