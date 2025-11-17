Ремонтират двора и сградата на Немската гимназия в Бургас
Обществената поръчка ще се реализира чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) от проект: “Устойчива и интелигентна градска инфраструктура за активност, здравословен начин на живот и образование на територията на гр. Бургас“, с който Община Бургас кандидатства по Програма "Развитие на региони“ 2021 -2027г. и чрез собствени бюджетни средства.
Стойността на проекта е 3.3 млн. лв. без ДДС.
Идеята е за повишаване на енергийната ефективност в сградата и постигане на клас на енергопотребление "В“. Спестената първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки е изчислена на около 64 %. Целта е още подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата и осигуряване на равен достъп на хора със специални потребности.
При сключване на договор за изпълнение всички дейности по проекта трябва да приключат за около година и половина.
За ремонта на двора на училището пък е изготвен и одобрен ТИП за обект: "Реконструкция, благоустрояване и модернизиране на дворно пространство на НЕГ “Гьоте", гр. Бургас“, който ще бъде предмет на друго възлагане.
