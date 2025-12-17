Два подлеза ще бъдат ремонтирани в Бургас със средства от бюджета на общината за 2026 г., предаде репортер наЗа целта ще бъдат предвидени общо 750 хил. лв.Първият от подлезите е този в местност "Мадика", намиращ се в близост до голям хипермаркет за хранителни стоки. Според съветниците съоръжението не отговаря на стандартите за безопасност като липсва достатъчно осветление, видеонаблюдение, а настилката е силно амортизирана. Вносителите са на мнение, че ремонтът на подлеза е наложителен и трябва да бъде извършен възможно най-скоро. Предложението е за обновяване на съоръжението да бъдат отпуснати 300 хил. лв.Втората локация, предложена за реновация, е подлезът между ж.к. "Зорница" и ж.к. "Изгрев". Препоръките за ремонт там са аналогични - подмяна на неработещите осветителни тела, монтиране на видеонаблюдение и подмяна на настилката. Там сумата, която ще е нужна за обновяване според общинските съветници. е 450 хил. лв.