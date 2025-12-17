На последното си заседание за годината Общинският съвет в Бургас прие да бъдат заложени средства за ремонт и обновяване на ул. "Каваците в кв. "Горно Езерово", предаде репортер наОтсечката е с дължина от 188 метра и според вносителите на Проекта на решение има нужда от доста сериозен ремонт.Идеята е в бъдеща обществена поръчка да бъде заложена рехабилитация на тротоарите подобряване на вече съществуващото или поставяне на ново осветление, както и асфалтиране.Сега местната администрация трябва да изготви количествено-стойностна сметка и нужната документация, за да се пристъпи към последващи действия за ремонт на улицата.