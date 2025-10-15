Сградата, в която се помещава графичната база на Националната художествена академия (НХА), ще бъде основно ремонтирана, показа проверка наСтойността на обществената поръчка е близо 870 хил. лв. без ДДС.Финансирането идва в изпълнение на проект № BGTR0200057 (CBC CULTOUR) "Туризмът чрез култура – наше общо бъдеще“, финансиран по първата покана от Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България – Турция 2021–2027“.Става въпрос за сградата на графична база "Тодор Атанасов" и обслужваща към нея постройка.Целта на проекта е да пригоди съществуващата база към новите изискванияна НХА в специалностите "Графика“ и "Керамика“, за да бъдат подобрени творческата и изследователска дейност.Ще бъдат предприети мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата, ще бъдат подменени инсталациите и санитарните възли.Освен за целите на учебния процес, базата ще функционира и като активнообществено пространство, предлагащо ново за града място за изложби и събития.