ЗАРЕЖДАНЕ...
Ремонтират основно Графичната база към НХА
©
Стойността на обществената поръчка е близо 870 хил. лв. без ДДС.
Финансирането идва в изпълнение на проект № BGTR0200057 (CBC CULTOUR) "Туризмът чрез култура – наше общо бъдеще“, финансиран по първата покана от Териториалната стратегия на Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП България – Турция 2021–2027“.
Става въпрос за сградата на графична база "Тодор Атанасов" и обслужваща към нея постройка.
Целта на проекта е да пригоди съществуващата база към новите изисквания
на НХА в специалностите "Графика“ и "Керамика“, за да бъдат подобрени творческата и изследователска дейност.
Ще бъдат предприети мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата, ще бъдат подменени инсталациите и санитарните възли.
Освен за целите на учебния процес, базата ще функционира и като активно
обществено пространство, предлагащо ново за града място за изложби и събития.
Още по темата
Още от категорията
/
Семейството на Христина и Марти: Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода без дори да бъде съден
11.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Катастрофа причини ужасно задръстване на изхода на Бургас
19:52 / 14.10.2025
Бургас посреща Димитровден с фестивал на хляба
17:05 / 14.10.2025
Престои премиера на документалния филм за историческото преплуван...
16:57 / 14.10.2025
Затварят за месец част от тази бургаска улица
16:40 / 14.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.