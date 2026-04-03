Медицинските кабинети в созополските села Росен и Крушевец ще бъдат основно ремонтирани, показа проверка на ФОКУС.

Стойността на обществената поръчка е малко над 110 хил. евро без ДДС, а средствата са осигурени чрез безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на регионите 2021-2027.

По отношение на кабинета в село Росен ще бъде ремонтиран покривът, а също така ще бъдат подменени вратите и прозорците. Ще бъдат ремонтирани ВиК и електрическите инсталации, а също така ще бъде направена и топлоизолация. Ще бъде изградена и рампа за хора със специални потребности.

По отношение на този в село Крушевец ще се премахнат старият входен портал и ограда и ще бъде изграден нова бетонна стена с рампа. Металната част на оградата ще бъде укрепена и пребоядисана. Във вътрешната част ще бъдат подменени вратите, таваните и сените ще бъдат грундирани и пребоядисани. Ще бъде поставена и противохлъзгаща се подова настилка от гранитогрес.

Срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка е до 23 април.