Проектът на Община Камено за ремонт на ОУ "Иван Вазов" в село Русакстро бе одобрен и училището ще бъде реновирано, предаде репортер наБлизо 150 хил. евро с ДДС ще се инвестират в строително-ремонтни дейности по фасадите, подовата настилка, покрива, цокъла, плочника и за вътрешен ремонт в сградата.Проектът е избран след подадена заявка от Общината към Министерство на образованието и науката."С реализирането на проекта ще бъдат значително подобрени условията за обучение и работната среда в училището. Инвестицията е важна стъпка към модернизацията на образователната база в Община Камено и израз на последователната политика на общинското ръководство за осигуряване на качествена и съвременна образователна среда за децата и учениците", посочват от местната администрация