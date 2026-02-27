Ремонтират основно училището в Русокастро
Близо 150 хил. евро с ДДС ще се инвестират в строително-ремонтни дейности по фасадите, подовата настилка, покрива, цокъла, плочника и за вътрешен ремонт в сградата.
Проектът е избран след подадена заявка от Общината към Министерство на образованието и науката.
"С реализирането на проекта ще бъдат значително подобрени условията за обучение и работната среда в училището. Инвестицията е важна стъпка към модернизацията на образователната база в Община Камено и израз на последователната политика на общинското ръководство за осигуряване на качествена и съвременна образователна среда за децата и учениците", посочват от местната администрация
