Ремонтират пътища за над 10 млн. лв. в Бургаско заради Джиро 2026
Както ФОКУС вече съобщи, изданието на Джирото през 2026-а година ще започне от България и по-конкретно от Несебър.
Сумата става ясна от официален отговор на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура“ Йордан Вълчев по парламентарно питане, отправено от народния представител от ПП–ДБ Джипо Джипов на 15 декември 2025 г.
"За привеждане на пътната инфраструктура спрямо изискванията на организаторите е направен разчет за стойността на необходимите средства - около 20 млн. лв. (10,2 млн. евро), който ще подлежи на корекции след зимния сезон. Дейностите включват асфалтови работи, полагане на маркировка, подмяна и монтаж на ограничителни системи за пътища, земни работи, както и премахване на излишна растителност", пише шефът на АПИ.
Така общият финансов ресурс, който България ще инвестира в надпреварата надхвърля 25 млн. евро.
От отговора на шефа на АПИ става ясно, че рехабилитационните дейности ще бъдат извършени след зимния сезон.
"Например маркировката ще може да се положи при подходящи метеорологични условия и след почистването на настилката от инертните материали, използвани при опесъчаването на пътя при зимното поддържане, тъй като зимните месеци са неподходящи за качественото извършване на тази дейност", подчертава Вълчев.
Първият етап на Джирото ще бъде с дължина 156 км и ще премине по обиколен маршрут по Черноморието, като финалът ще бъде в Бургас.
