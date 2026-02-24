Община Бургас съобщава, че на 25.02.2026г. /сряда/ от 09.30 ч. до 10.30 ч. и на 26.02.2026г. /четвъртък/ от 09.00 ч. до 15.00 ч. ще се извършват ремонтни дейности по светофарната уредба на кръстовището бул. "Тодор Александров“ с ул. "Спортна“.На 26.02.2026г. /четвъртък/ в посочения часови интервал се налага светофарната уредба да бъде с изключено електрозахранване.Община Бургас се извинява за причиненото временно неудобство и призовава шофьорите да бъдат изключително внимателни и да спазват правилата за движение при преминаване през кръстовището.