Поради полагане на нова асфалтова настилка на ул. "Христо Ботев“ от 09:30 до 20:00 ч. днес ще бъде затворен за движение на превозни средства участъкът от бул. "Сан Стефано“ до ул. "Княз Борис“. Поетапно ще има затруднения при преминаването през кръстовищата с улиците "Васил Левски“, "Любен Каравелов“, "Македония“ и "Цар Самуил“, информира Burgas24.bg.

Това налага промени в линиите на градския транспорт, които преминават през този участък на града.

За посочения период автобусите ще пътуват по следните изменени маршрути:

Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“;

няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано

няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза

№ 9

- от Славейков – вместо по бул. "Христо Ботев“, ще преминава през ул. "Сан Стефано" - бул. "Демокрация" - ул. "Булаир" - бул. "Иван Вазов"

няма да се обслужват спирки: Христо Ботев, Операта

допълнителни спирки по маршрута: Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир

– от Меден рудник - вместо по бул. "Христо Ботев“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Булаир" – бул. “Демокрация" – бул. “Сан Стефано" – ул. “Одрин";

няма да се обслужват спирки: Областна управа, Тройката

допълнителни спирки по маршрута: Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/, Булаир, Оборище

В указания часови интервал линия Т1 няма да бъде обслужвана. Алтернативно могат да бъдат използвани линии Б11 и 9.

Възможни са нарушения в разписанията на автобусите.