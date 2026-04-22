Падналия вчера дъжд забави работата на екипите, които преасфалтират бургаския бул. "Иван Вазов“. Поради това ремонтът ще продължи и днес (22 април), съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Кога?

В периода от 10:00 до 16:00 ч. булевардът в участъка от ул. "Цар Калоян“ до кръстовището с бул. "Мария Луиза“ отново ще бъде затворен за движение на пътни превозни средства. За посочения период, линиите от градския транспорт, които минават през този участък на града ще пътуват по следните изменени маршрути. Възможни са и нарушения в разписанията на автобусите.

Маршрут на автобусите:

Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“;

няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано"

няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза

Б11 и Б12

- от Изгрев и Славейков – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминават по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" - бул. “Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт, Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър";

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза, Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера

№ 9

- от Славейков – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" – бул. “Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/

– от Меден рудник вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър" – Терминал Юг – ул. “Цар Петър";

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Сливница

№ 11 – вместо по бул. "Иван Вазов“ и бул. “Мария Луиза", ще преминава по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано"

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница, Иван Вазов, Сливница, Мария Луиза

допълнителни спирки по маршрута – Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт

№ 12 – вместо по бул. “Мария Луиза" и бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър";

– няма да се обслужват спирки: Мария Луиза, Сливница, Иван Вазов

- допълнителни спирки по маршрута – Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера

№ 17

- от Автогара Юг – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" – бул. “Мария Луиза" ;

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Областна управа, Сливница

- от кв. Крайморие – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър" – Автогара Юг

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Сливница

№ 8

- от Автогара Запад - вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от кв. Горно Езерово – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза" – Автогара Запад

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза

В указания часови интервал линия Т1 няма да бъде обслужвана. Алтернативно могат да бъдат използвани линии Б11 и 9.