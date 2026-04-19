На 19 април (неделя) и на 20 април (понеделник) бул. "Иван Вазов" ще бъде отворен за движение и линиите от градския транспорт ще преминават по нормалните си маршрути.
От 10:00 часа до 16:00 часа на 21.04.2026 г. (вторник) бул. “Иван Вазов“ в участъка от ул. "Цар Калоян“ до кръстовището с бул. "Мария Луиза“ отново ще бъде затворен за движение на ППС. За посочения период, линиите от градския транспорт, които минават през този участък на града ще пътуват по следните изменени маршрути:
Б1 и Б2
- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“;
няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг
допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница
- от Меден рудник – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано"
няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката
допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза
Б11 и Б12
- от Изгрев и Славейков – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминават по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" - бул. “Мария Луиза";
няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт, Мария Луиза, Сливница
- от Меден рудник – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър";
няма да се обслужват спирки: Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза, Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера
№ 9
- от Славейков – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" – бул. “Мария Луиза";
няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/
– от Меден рудник вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър" – Терминал Юг – ул. “Цар Петър";
няма да се обслужват спирки: Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Сливница
№ 11 – вместо по бул. "Иван Вазов“ и бул. “Мария Луиза", ще преминава по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано"
няма да се обслужват спирки: Транспортна болница, Иван Вазов, Сливница, Мария Луиза
допълнителни спирки по маршрута – Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт
№ 12 – вместо по бул. “Мария Луиза" и бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър";
– няма да се обслужват спирки: Мария Луиза, Сливница, Иван Вазов
- допълнителни спирки по маршрута – Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера
№ 17
- от Автогара Юг – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" – бул. “Мария Луиза" ;
няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Областна управа, Сливница
- от кв. Крайморие – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър" – Автогара Юг
няма да се обслужват спирки: Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Сливница
№ 8
- от Автогара Запад - вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза";
няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов
допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница
- от кв. Горно Езерово – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза" – Автогара Запад
няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт
допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза
На 21.04.2026 г. линия Т1 няма да бъде обслужвана. Алтернативно могат да бъдат използвани линии Б11 и 9.
