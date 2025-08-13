© виж галерията Тротоарът около ОУ "Христо Ботев“ в кв. "Сарафово“ е напълно подновен преди началото на новата учебна година. След среща през юни с жители на квартала, беше решено ремонтът на главната улица "Ангел Димитров“ да започне именно от района на училището.



Екипите на Община Бургас започнаха работа веднага след последния изпит на седмокласниците. Подменени са над 150 метра плочки, като ремонтът обхвана всички тротоари около учебното заведение, а не само този по ул. "Ангел Димитров“.



Обособени са и четири нови паркоместа пред кметството. Пак по искане на жителите на квартала, ремонтът в останалата част на улицата ще продължи през септември, след края на активния туристически сезон. Тогава ще бъдат обновени тротоарите и пред търговските обекти, които са разположени на ул. "Ангел Димитров“.



Веднага след това улицата ще бъде преасфалтирана изцяло. В края на месец октомври ще започне и засаждането на новите дръвчета.



Тъй като от северната страна на ул. "Ангел Димитров“ преминават кабели с високо напрежение, там ще бъдат засадени храсти и декоративни дръвчета, които имат по-малка коренова система. От южната страна на улицата ще бъдат засадени чинари.