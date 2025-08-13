ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Ремонтът на главната улица в "Сарафово" продължава през септември
Екипите на Община Бургас започнаха работа веднага след последния изпит на седмокласниците. Подменени са над 150 метра плочки, като ремонтът обхвана всички тротоари около учебното заведение, а не само този по ул. "Ангел Димитров“.
Обособени са и четири нови паркоместа пред кметството. Пак по искане на жителите на квартала, ремонтът в останалата част на улицата ще продължи през септември, след края на активния туристически сезон. Тогава ще бъдат обновени тротоарите и пред търговските обекти, които са разположени на ул. "Ангел Димитров“.
Веднага след това улицата ще бъде преасфалтирана изцяло. В края на месец октомври ще започне и засаждането на новите дръвчета.
Тъй като от северната страна на ул. "Ангел Димитров“ преминават кабели с високо напрежение, там ще бъдат засадени храсти и декоративни дръвчета, които имат по-малка коренова система. От южната страна на улицата ще бъдат засадени чинари.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Затварят част от тази бургаска улица за ВиК ремонт
05:00 / 13.08.2025
Прокуратурата се самосезира след вандалския акт срещу паметника н...
15:24 / 12.08.2025
Откриха труп на улицата в "Сарафово"
13:01 / 12.08.2025
Антисемитски вандализъм срещу паметника на спасителите на бургаск...
11:19 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета