Преасфалтирането пред площад "Царица Йоана“ (Гаров площад), в участъка от ул. "Цар Петър“ до ул. "Константин Фотинов“ ще продължи и утре, 29 май, до 20 часа, съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

Дотогава остава и въведената временна организация на движението. Остават затворени двете ленти в посока ж.к. "Меден Рудник“, а движението е организирано двупосочно в лентите в посока ул. "Демокрация“.

През участъка движението на превозни средства остава затруднено.