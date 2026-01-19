Вчера около 15:30 ч. във Второ районно управление – Бургас е получено съобщение за пожар, възникнал в сградата на Информационно обслужване, разположена на бургаската улица "Янко Комитов“. По данни на наемателя на помещението – 50-годишен бургазлия, огънят тръгнал от контакт, в който била включена духалка за отопление, докато той свирел на барабани.От инцидента изгоряла музикалната техника на стойност между 10 00 и 15 000 лв., съхранявана в стаята.Работата по случая продължава от служители на Второ районно управление – Бургас