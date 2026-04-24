Сергей Мицик - шофьорът от фаталната катастрофа с две жертви край Малко Търново остава в ареста. Това реши преди минути Окръжен съд – Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.

В съдебната зала украинецът изрази съжалението си за случилото се. Той подчерта, че за първи път в шофьорската му кариера се случва подобен инцидент. И посочи, че има приятел в България, който е изявил желание да приюти арестувания в Слънчев бряг, ако той получи мярка “Домашен арест". Мицик сподели още, че няма намерение да се укрива или да напуска страната.

По думите на адвоката на украинския шофьор все още не може да се каже категорично каква е причината за катастрофата. Юристът определи версията с ръчната спирачка като “най-лесната" за предявяване.

Според защитата, между спирането на возилото и трагедията са минали около 10 минути, а това повдига въпроса защо автобусът не е тръгнал на заден ход веднага след паркирането му.

Автобусът е минал технически преглед, включително на всички системи преди тръгването му от Одеса, стана ясно в съдебната зала.

След оглед на автобуса е отбелязано, че ръчната спирачка не е била задействана, а автобусът не е бил включен на скорост, заяви прокурорът по делото в съдебната зала. Минимумът на предвиденото наказание е 10 години затвор. Държавното обвинение бе категорично, че задържаният може да се укрие, ако бъде пуснат от ареста.

Припомняме, че автобусът, пътуващ от Одеса до Истанбул с туристическа цел, е останал без гориво. Това наложило се да отидат до близка бензиностанция. Превозното средство обаче било оставено под голям наклон. След зареждането автобусът потеглил назад вместо напред и пропаднал в дълбоко дере.

37-те пътници и двамата шофьори – всички украински граждани – са били извадени. За извеждането им е помогнал граничен полицай. За съжаление двама от тях загинаха. Шестима души са транспортирани към болници в Бургас, а други десет са откарани в Центъра за спешна медицинска помощ в Малко Търново. Две от пострадалите пътнички остават за лечение в УМБАЛ – Бургас, като са без опасност за живота. Останалите са изписани.