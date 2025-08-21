ЗАРЕЖДАНЕ...
|Решетки за двама от тримата задържани след трагедията в Несебър
Според съда Стефанов, който изпълнявал длъжността отговорник, е имал задължението да подготвя инструктажа. Тенев е поставил колана и е направил снимките на детето, от които се вижда компрометираният колан и стърчащи конци от него. С бездействието си двамата са отговорни за това, което се в случило. Нарушени са много от правилата за безопасност. Освен това обвиняемият Тенев е изхвърлил части от колана в морето.
По делото липсват доказателства, че капитанът на лодката Христо Раев е отговорен за извършеното престъпление, твърди защитата му. Все още по делото няма длъжностна характеристика, която би онагледила неговите задължения, какви са те, дали трябва да извършва технически контрол на екипировката, или да администрира декларациите до родителите, заяви в съдебната зала адвокатът му. По думите на юриста липсата на инструктор, който да е отговорен за тази дейност е организационен пропуск на търговското дружество, представлявано от управителя, което поддържа ивицата. Според наредбата функциите на капитана се свеждат до управление на плавателния съд, аргументира се още юристът. Тези задължения са на управителя на атракциона. Защитата му поиска мярка "подписка".
Адвокатът на касиера Петко Стефанов, заяви, че не става ясно в какво е обвинен неговият клиент. Според юриста на Стефанов се вменява извършване на много тежко престъпление заради медиен натиск. От защитата се аргументираха, че не той е отговорен за това дали на борда на лодката има инструктор, или има подписана декларация от родител. От там добавиха, че управителят на ивицата изготвя правила за използване, които се съгласуват с "Морска администрация", щабът за подготовка на Военноморските сили и "Гранична полиция" и са извън компетенциите на Петко Стефанов, защото не е управител на зоната за предоставяне на атракционните водни услуги. От защитата му поискаха мярка "Гаранция" или "Подписка".
Самото искане не е формулирано добре и не е обосновано в какво е изразена съпричастността в престъплението на третия обвиняем - морякът Камен Тенев. "Той няма нормативни задължения да следи качеството на екипировката“, аргументира се защитата му. Не става ясно от къде се извежда изводът, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Адвокатът поиска по-лека мярка.
Според прокуратурата има достатъчно доказателства, че Христо Раев, Камен Тенев и Петко Стефанов са извършили престъплението, в което са обвинени. Това се подкрепя от протокола за оглед, приобщените веществени доказателства, предмети, иззети от местопрестъплението, съдебно-медицинската експертиза и разпит на свидетели. Грози ги затвор от 1 до 6 години. Според обвинението съществува възможност арестуваните да се укрият, за да осуетят наказателното преследване срещу тях. Доказателства сочат тотално пренебрегване на правилата, касаещи съхраняването на здравето на децата, ползващи парасейлинг. В случая се касае за особено рискова дейност, изискваща строг контрол и дисциплина, които да осигурят безопасното използване, аргументира се още наблюдаващият прокурор. Според обвинението може да се направи обосновано предположение, че задържаните са отговорни за престъплението, в което са обвинени.
