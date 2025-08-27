Новини
Решетки за шофьора на буса с мигранти, който катастрофира в Лозенец
Автор: Иван Сотиров 10:57
©
Районен съд - Царево взе мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо грузинския гражданин Е.А. – каналджията, който катастрофира с бус, натъпкан с мигранти в Лозенец.

Burgas24.bg припомня, че при операция на служители от Главна дирекция "Гранична полиция" бе задържан бус с 24 нелегални мигранти, представяли се за граждани на Афганистан. Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинява на звуковите и светлинни сигнали и навлиза в Лозенец.

С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно бяха предприети действия за спирането му. Шофьорът побягнал, а превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила.  




