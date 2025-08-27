ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Решетки за шофьора на буса с мигранти, който катастрофира в Лозенец
Burgas24.bg припомня, че при операция на служители от Главна дирекция "Гранична полиция" бе задържан бус с 24 нелегални мигранти, представяли се за граждани на Афганистан. Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинява на звуковите и светлинни сигнали и навлиза в Лозенец.
С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно бяха предприети действия за спирането му. Шофьорът побягнал, а превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 497
|предишна страница [ 1/83 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Представят проекта "Акве калиде - любимите терми на владетелите"
10:38 / 27.08.2025
"Грамофонът" на Виктор Калев пак ще се завърти в Бургас
10:07 / 27.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода дне...
10:06 / 27.08.2025
Интересни артефакти вдъхновяват "Легенди от крепостта Русокастро"...
09:59 / 27.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попи...
08:34 / 27.08.2025
Млада бургазлийка на тротинетка в сблъсък с "Шкода"
17:40 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета