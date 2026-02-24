Решиха кога няма да се строи в Бургас през летния сезон на 2026 г.
От 13 юни 2026 г. (събота) до 06 септември 2026 г. (неделя) се органичават дейностите за територията на:
- кв. "Сарафово“, включително частите от землището в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК и Курортна зона местност "Ъгъла“
- кв. "Крайморие“, включително неговото землище в обхвата на Зона А и Зона Б по смисъла на ЗУЧК
- Приморски парк
- Парк "Езеро“
- Зона "Изток (заключена между плаж Атанасовска коса и Атанасовско езеро);
От 29 юни 2026 г. (понеделник) до 30 август 2026 г. (неделя) строителните дейности се спират за територията на:
- Централна градска част заключена между бул. "Сан Стефано“, бул. "Демокрация“, ул. "Агоп Мелконян“, ул. "Княз Александър Батенберг“, площад "Царица Йоана“, бул. "Иван Вазов“ и ул. "Уилям Гладстон“
- ж.к. "Възраждане“ - територията заключена между ул. "Уилям Гладстон“, бул. "Сан Стефано“, бул. "Мария Луиза“ и бул. "Иван Вазов“
- ж.к. “Братя Миладинови“
- ж.к. "Лазур“
Забраната не се отнася за строителството на линейните обекти на техническата инфраструктура, обекти с национално значение, обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Бургас и държавата.
Строителни и монтажни работи се допускат само за неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.
