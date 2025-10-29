Реставрация и консервация ще претърпи част от археологическия и термален парк "Акве Калиде" в Бургас, показа проверка наСтойността на планираните дейности е близо 288 хил. лв. без ДДС, а средствата са осигурени по проект BBGTR0200042 – EPACT - Exploring the Past: Experimental Archaeology as a Catalyst for Tourism and Growth "Изследване на миналото: Експерименталната археология като катализатор за туризъм и растеж“, финансирано от Европейския съюз по Програма Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция.Регионалният исторически музей в града е обявил обществена поръчка с две обособени позиции.Първата обхваща консервация, реставрация и експониране на северозападната ъглова кула и фрагмент от западната крепостна стена.По отношение на северозпадната кула, проучванията установяват унищожение на части от нея, причинено от прокарване на ВиК връзка между кварталите "Ветрен" и "Банево" през 2015 г. Вторично е засегната западната част на кулата през есента на 2018 г. от полагането на електрозахранващ кабел. В миналото, при изграждането на пътя между Ветрен и Банево пък е унищожена (подравнена) част от западната крепостна стена в нейния северозападен отсек. Този процес е продължен и на по-късен етап при изграждането на нова велоалея западно от автомобилния път. По стената се наблюдават още щети от времето и атмосферните условия.Спрямо северозападната кула ще се извърши частична реставрация и цялостна консервация на разкритите структури с цел тяхното подходящо експониране. Ще бъде изпълнен консервационен надзид с височина, варираща от 60 см до 200 см. Разрушените в миналото два сектора от кулата ще се възстановяват чрез преизползване на оригинален материал по рецепта на технолог. Западната крепостна стена пък ще бъде укрепена и консервирана.Втората обособена позиция е за консеравция, реставрация и експониране на източното лице на северната част на източния корпус на ранновизантийската баня и северноизточния аподитериум.Консервационно-реставрационните работи по североизточния аподитериум включват укрепване и обработка на фугите, обмазване на градежа, възстановяване на хидрофобна обмазка, демонтаж на подробно заснетите блок с античен надпис и декоративни елементи с цел експонирането им в музейна среда и демонтаж на арите от античния храм, преизползвани в строителството на аподитериума. По отношение на източния външед вид на банята е нужно продължаване на нивото на консервационните надзиди. Спрямо античния каптаж пък са нужни минимални възстановителни дейности.Оферти за участие в обществената поръчка могат да се подават до 12 ноември.