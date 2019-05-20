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Резултати от Студентската олимипада по програмиране в Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 12:42 / 20.05.2019Коментари (0)199
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На 17 и 18 май 2019 г. БСУ беше домакин на XXXI-та  Републиканска студентска олимпиада по програмиране. В нея участваха 23 отбора от 10 университета, акредитирани да обучават студентите в направления "Информатика и компютърни науки" и "Компютърни системи и технологии", както следва:

Бургаски свободен университет;

Икономически университет - Варна;

Нов български университет - София;

Русенски университет "Ангел Кънчев";

Софийски университет "Св. Климент Охридски";

Технически университет - Варна;

Технически университет - Габрово;

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;

Университет по библиотекознание и информационни технологии;

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

Най-добре се представи Софийския университет "Св. Климент Охридски", който завоюва първо място, следван от Нов български университет и Техническия университет - Варна.

Отборът на БСУ с ръководител доц. д-р Димитър Минчев зае достойното шесто място от общо 23 отбора от 10 университета в страната.

Официално класиране по университети:

I място: Софийски университет "Св. Климент Охридски";

II място: Нов Български университет;

III място: Технически университет -Варна;

IV място: Икономически университет -Варна;

V място: Технически университет -Габрово;

VI място: Бургаски Свободен Университет;

VII място: Русенски университет "Ангел Кънчев";

VIII място: Университет по библиотекознание и информационни технологии;

IX място: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";

IX място: Университет "проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.








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