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|Резултати от Студентската олимипада по програмиране в Бургас
Бургаски свободен университет;
Икономически университет - Варна;
Нов български университет - София;
Русенски университет "Ангел Кънчев";
Софийски университет "Св. Климент Охридски";
Технически университет - Варна;
Технически университет - Габрово;
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;
Университет по библиотекознание и информационни технологии;
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".
Най-добре се представи Софийския университет "Св. Климент Охридски", който завоюва първо място, следван от Нов български университет и Техническия университет - Варна.
Отборът на БСУ с ръководител доц. д-р Димитър Минчев зае достойното шесто място от общо 23 отбора от 10 университета в страната.
Официално класиране по университети:
I място: Софийски университет "Св. Климент Охридски";
II място: Нов Български университет;
III място: Технически университет -Варна;
IV място: Икономически университет -Варна;
V място: Технически университет -Габрово;
VI място: Бургаски Свободен Университет;
VII място: Русенски университет "Ангел Кънчев";
VIII място: Университет по библиотекознание и информационни технологии;
IX място: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";
IX място: Университет "проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.
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