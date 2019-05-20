Резултати от Студентската олимипада по програмиране в Бургас

© На 17 и 18 май 2019 г. БСУ беше домакин на XXXI-та Републиканска студентска олимпиада по програмиране. В нея участваха 23 отбора от 10 университета, акредитирани да обучават студентите в направления "Информатика и компютърни науки" и "Компютърни системи и технологии", както следва:



Бургаски свободен университет;



Икономически университет - Варна;



Нов български университет - София;



Русенски университет "Ангел Кънчев";



Софийски университет "Св. Климент Охридски";



Технически университет - Варна;



Технически университет - Габрово;



Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас;



Университет по библиотекознание и информационни технологии;



Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".



Най-добре се представи Софийския университет "Св. Климент Охридски", който завоюва първо място, следван от Нов български университет и Техническия университет - Варна.



Отборът на БСУ с ръководител доц. д-р Димитър Минчев зае достойното шесто място от общо 23 отбора от 10 университета в страната.



Официално класиране по университети:



I място: Софийски университет "Св. Климент Охридски";



II място: Нов Български университет;



III място: Технически университет -Варна;



IV място: Икономически университет -Варна;



V място: Технически университет -Габрово;



VI място: Бургаски Свободен Университет;



VII място: Русенски университет "Ангел Кънчев";



VIII място: Университет по библиотекознание и информационни технологии;



IX място: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";



IX място: Университет "проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.