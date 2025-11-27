Сподели close
Министерството на земеделието и храните организира Национален рибен фест, посветен на популяризирането на рибата и рибните продукти, както и на подкрепата към българските рибари, производители и преработватели. Фестивалът ще се проведе в три поредни еднодневни издания в градовете Варна, Бургас и София. Неговата цел е да доближи обществото до рибарския сектор по достъпен, интерактивен и семеен начин, като създаде по-голяма публичност за дейността на сектора, разшири възможностите за продажби и осигури директен контакт с потребителите. 

На 30 ноември културно-туристически комплекс "Ченгене скеле“ ще бъде домакин на събитието, което е с начален час 10:00 часа. Ако търсите семейно и интерактивно събитие – този фестивал е за вас! Ще се насладите на детска зона с арт работилници, викторини, игри и обучение по морски умения, информационна зона за родители, кулинарни демонстрации, концерти, филми и още много активности.

Ще бъде обособена и кулинарната зона, в която посетителите ще могат да наблюдават на живо приготвянето на разнообразни рибни ястия и да опитат рибни специалитети в ресторантската зона "Вкусът на морето“, където рибата ще се предлага на себестойност.

Всички жители и гости на деня могат да посетят фестивала и с кораб "Бургус“, който отплава от Магазия 1 в неделя, в 11:00 часа. За резервация: 0882 004 124.

Национален рибен фест представя риболовния сектор като съвременен, устойчив, близък до хората и показва рибата като вкусен, достъпен и полезен избор за всяко семейство! 

Програма: 

•    10:00 – Откриване на Национален рибен фест – Бургас

•    10:00–19:00 – Детска зона – арт работилници, рисуване на керамика, рисуване с пясък, морски герои на живо, игри, морска анимация, викторини с награди, работилница за плакати, изненади и много награди.                                                  

•    10:00–18:00 – Ден на отворените врати на риболовен кораб и изложба "Животът на рибарите“                 

 - 10:00–18:00 – Филм "Голямото черно“ – прожекция                                                                                                                     

•    10:30 – Демонстрации на рибарски занаяти

•    11:00 – Кулинарно рибно шоу с Ути Бъчваров – "Миди с ориз“

•    12:00 – Състезание по филетиране на риба

•    12:30 – Състезание "Най-бърз рибен транжор“

•    13:00 – Лекция: "Как да разпознаем прясна риба“

•    14:00 – Морска викторина за малки и големи                                                                

•    14:30 Концерт на Вокално студио "Сезони“, фолклорен концерт

•    15:00 – Концерт на Стефан Илчев

•    16:00 – Демонстрация: "Как да четем етикета на рибните продукти“ и "Как да опазим морето чисто“                                  

•    16:30 – Морска викторина за малки и големи

•    18:00 – Закриване

През целия ден:

• Ресторант "Вкусът на морето“ – прясно приготвена риба на себестойност

• Фото зона и безплатни игри за цялото семейство

• Рибарски кораби – отворени врати и обиколки

• Изложение на рибни продукти и ръчно изработени сувенири

• Жива карта на Черно море – общо рисуване от деца

Програмата на Националния рибен фест можете да видите тук .