Рибен фест предстои на Ченгене скеле
На 30 ноември културно-туристически комплекс "Ченгене скеле“ ще бъде домакин на събитието, което е с начален час 10:00 часа. Ако търсите семейно и интерактивно събитие – този фестивал е за вас! Ще се насладите на детска зона с арт работилници, викторини, игри и обучение по морски умения, информационна зона за родители, кулинарни демонстрации, концерти, филми и още много активности.
Ще бъде обособена и кулинарната зона, в която посетителите ще могат да наблюдават на живо приготвянето на разнообразни рибни ястия и да опитат рибни специалитети в ресторантската зона "Вкусът на морето“, където рибата ще се предлага на себестойност.
Всички жители и гости на деня могат да посетят фестивала и с кораб "Бургус“, който отплава от Магазия 1 в неделя, в 11:00 часа. За резервация: 0882 004 124.
Национален рибен фест представя риболовния сектор като съвременен, устойчив, близък до хората и показва рибата като вкусен, достъпен и полезен избор за всяко семейство!
Програма:
• 10:00 – Откриване на Национален рибен фест – Бургас
• 10:00–19:00 – Детска зона – арт работилници, рисуване на керамика, рисуване с пясък, морски герои на живо, игри, морска анимация, викторини с награди, работилница за плакати, изненади и много награди.
• 10:00–18:00 – Ден на отворените врати на риболовен кораб и изложба "Животът на рибарите“
- 10:00–18:00 – Филм "Голямото черно“ – прожекция
• 10:30 – Демонстрации на рибарски занаяти
• 11:00 – Кулинарно рибно шоу с Ути Бъчваров – "Миди с ориз“
• 12:00 – Състезание по филетиране на риба
• 12:30 – Състезание "Най-бърз рибен транжор“
• 13:00 – Лекция: "Как да разпознаем прясна риба“
• 14:00 – Морска викторина за малки и големи
• 14:30 Концерт на Вокално студио "Сезони“, фолклорен концерт
• 15:00 – Концерт на Стефан Илчев
• 16:00 – Демонстрация: "Как да четем етикета на рибните продукти“ и "Как да опазим морето чисто“
• 16:30 – Морска викторина за малки и големи
• 18:00 – Закриване
През целия ден:
• Ресторант "Вкусът на морето“ – прясно приготвена риба на себестойност
• Фото зона и безплатни игри за цялото семейство
• Рибарски кораби – отворени врати и обиколки
• Изложение на рибни продукти и ръчно изработени сувенири
• Жива карта на Черно море – общо рисуване от деца
Програмата на Националния рибен фест можете да видите тук .
