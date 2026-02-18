Риболовен кораб е изчезнал в района на Маслен нос по-рано днес, потвърдиха заот Министерството на транспорта.В 11:10 ч. днес от Брегови център – Варна постъпва сигнал в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с риболовен кораб ВН 8112, който към този момент се намира в района на Маслен нос.На борда на плавателния съд има трима души.След постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията.Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА "Морска администрация“, който е обходил района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа преустановява дейностите и се завръща обратно. В операцията се включва и катер на "Гранична полиция", който извършва обследване на района, но преустановява действията си поради лошото време и в 13:45 часа се завръща в базата в Созопол.Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна, със силен вятър, значително вълнение и повишен риск от обледяване, което към настоящия момент не позволява използването на въздухоплавателни средства от състава на Военновъздушните сили.Фрегата "Дръзки“ от състава на Военноморските сили в момента извършва обследване на акваторията.Операцията по търсене и спасяване продължава при пълна мобилизация на наличните ресурси, а координацията на действията се осъществява от Морския спасително-координационен център.