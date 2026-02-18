Риболовен кораб с трима души на борда изчезна край Маслен нос, всички институции са в спасителна операция
©
В 11:10 ч. днес от Брегови център – Варна постъпва сигнал в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с риболовен кораб ВН 8112, който към този момент се намира в района на Маслен нос.
На борда на плавателния съд има трима души.
След постъпването на сигнала незабавно е активиран Националният план за търсене и спасяване по море, като всички отговорни институции се включват в операцията.
Към мястото на инцидента е изпратен моторен спасителен катер на ИА "Морска администрация“, който е обходил района, но поради рязко влошаване на метеорологичните условия в 12:50 часа преустановява дейностите и се завръща обратно. В операцията се включва и катер на "Гранична полиция", който извършва обследване на района, но преустановява действията си поради лошото време и в 13:45 часа се завръща в базата в Созопол.
Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна, със силен вятър, значително вълнение и повишен риск от обледяване, което към настоящия момент не позволява използването на въздухоплавателни средства от състава на Военновъздушните сили.
Фрегата "Дръзки“ от състава на Военноморските сили в момента извършва обследване на акваторията.
Операцията по търсене и спасяване продължава при пълна мобилизация на наличните ресурси, а координацията на действията се осъществява от Морския спасително-координационен център.
Още по темата
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.