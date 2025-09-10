Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Родители на недоносено полско бебе Хеленка трогнаха лекарите в УМБАЛ Бургас
Автор: Екип Burgas24.bg 10:11Коментари (0)258
©
Хеленка с родителите си и Хеленка в ръцете на д-р Таня Делчева
УМБАЛ Бургас и България завинаги остават част от историята на едно семейство от полския град Краков. Докато са на почивка тук, се ражда тяхната трета дъщеря – Хеленка, цели 11 седмици преди термина. Момиченцето тежи едва 1,4 кг и се нуждае от интензивни медицински грижи. На смяна в Отделението по неонатология е д-р Слава Коларова - специалист с повече от 30 години опит. Именно тя дава грижата в първия, най-важен момент за едно преждевременно родено дете. Бебето е поставено в кувьоз и остава под специализираните грижи на екипа на отделението два месеца. 

За майката Александра това е тежко изпитание – няколко дни след раждането тя трябва да се върне в Полша при другите си две деца. Но част от сърцето ѝ остава в Бургас – в кувьоза, при малката Хеленка. Доверието ѝ в екипа на УМБАЛ Бургас е непоклатимо и след 60 дни чува добрата вест - момиченцето може да се прибере у дома. Роднини и близки посрещат Хеленка в Краков с мило тържество, на което редом с полското знаме гордо стои и българското – в знак на признателност към лекарите и акушерките от Бургас. В писмото си до тях семейството пише: "Благодарим ви за цялата подкрепа, която получихме в този труден момент. За вашата топлота, съпричастност и търпение, които ни даваха сила в мигове на несигурност и страх. Всяка усмивка, всяка добра дума и професионалните грижи ни караха да вярваме, че Хеленка е в най-добрите ръце. За нас вие сте истински герои, които правят чудеса всеки ден."

Майката изразява благодарността си и в социалните мрежи, където споделя, че нейна голяма опора е била д-р Таня Делчева, един от младите специалисти в Отделението по неонатология: "Беше моят утешител, моят "психолог", когато трябваше да се върна при децата си в Полша, а Хеленка остана в болницата.Тя винаги ще има място в сърцето ми".

"Такива жестове ни дават смисъл и сила да изпълняваме мисията си – да се борим за най-малките пациенти, независимо колко тежък е стартът им в живота. Най-голямата радост е, когато получаваме снимки и новини за растящи и усмихнати бебета, преминали през нашето отделение", споделя екипът на Неонатологията. През дългогодишната си история отделението е натрупало хиляди подобни спомени. В летните месеци тук често се раждат недоносени деца на семейства, прекарали почивката си в Бургас. Благодарности и снимки пристигат от Румъния, Казахстан, Дания, Германия, Русия. И днес екипът се грижи за две бебета, родени с тегло едва 650 грама – още едно доказателство, че чудесата се случват там, където има професионализъм и отдаденост.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Настроението в Бургас е лятно и забавленията продължават
11:01 / 10.09.2025
Части от два бургаски квартала остават без вода днес
08:55 / 10.09.2025
Пътеката на саблеклюна вече с нов облик
17:29 / 09.09.2025
Подписаха новия колективен трудов договор с по-добри условия за о...
17:25 / 09.09.2025
Бургаската художествена галерия "Петко Задгорски" стартира проект...
17:06 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08:47 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
От днес ново правило прави играта в любимо предаване по-непредсказуема от всякога
13:52 / 08.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2025
Попълване на регулатори
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: