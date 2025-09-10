ЗАРЕЖДАНЕ...
|Родители на недоносено полско бебе Хеленка трогнаха лекарите в УМБАЛ Бургас
За майката Александра това е тежко изпитание – няколко дни след раждането тя трябва да се върне в Полша при другите си две деца. Но част от сърцето ѝ остава в Бургас – в кувьоза, при малката Хеленка. Доверието ѝ в екипа на УМБАЛ Бургас е непоклатимо и след 60 дни чува добрата вест - момиченцето може да се прибере у дома. Роднини и близки посрещат Хеленка в Краков с мило тържество, на което редом с полското знаме гордо стои и българското – в знак на признателност към лекарите и акушерките от Бургас. В писмото си до тях семейството пише: "Благодарим ви за цялата подкрепа, която получихме в този труден момент. За вашата топлота, съпричастност и търпение, които ни даваха сила в мигове на несигурност и страх. Всяка усмивка, всяка добра дума и професионалните грижи ни караха да вярваме, че Хеленка е в най-добрите ръце. За нас вие сте истински герои, които правят чудеса всеки ден."
Майката изразява благодарността си и в социалните мрежи, където споделя, че нейна голяма опора е била д-р Таня Делчева, един от младите специалисти в Отделението по неонатология: "Беше моят утешител, моят "психолог", когато трябваше да се върна при децата си в Полша, а Хеленка остана в болницата.Тя винаги ще има място в сърцето ми".
"Такива жестове ни дават смисъл и сила да изпълняваме мисията си – да се борим за най-малките пациенти, независимо колко тежък е стартът им в живота. Най-голямата радост е, когато получаваме снимки и новини за растящи и усмихнати бебета, преминали през нашето отделение", споделя екипът на Неонатологията. През дългогодишната си история отделението е натрупало хиляди подобни спомени. В летните месеци тук често се раждат недоносени деца на семейства, прекарали почивката си в Бургас. Благодарности и снимки пристигат от Румъния, Казахстан, Дания, Германия, Русия. И днес екипът се грижи за две бебета, родени с тегло едва 650 грама – още едно доказателство, че чудесата се случват там, където има професионализъм и отдаденост.
