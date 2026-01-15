Родители настояват за оставката на директора на НБУ "Михаил Лъкатник" в Бургас
© Burgas24.bg
Част от тях се събраха на мирен протест пред сградата на РУО-Бургас, където да изразят позицията си пред началника на институцията Валентина Камалиева.
Самата тя прие журналисти и обяви какви са предприетите мерки спрямо агресивното дете.
"Доколкото съм запознат проблемите с детето са от миналата учебна година, а през тази са ескалирали. Малко след началото на учебната година започват тези агресивни действия от негова страна", заяви един от присъстващите на мирния протест родители.
Според тях липсва професионализъм при работата с деца с подобно поведение.
"Детето трябва да учи, да му бъде помогнато. Въпросът е институциите, които са задействани, да си свършат професионално работата. Как точно - решават те. По отношение на детето искаме да се подходи професионално. Претенциите ни са по отношение на професионализма и начина на работа на директорката Колева. Всички родители, които сме се събрали, искаме тя да бъде сменена с друг директор.
Още от категорията
/
Спортният тотализатор дава над 25 хил. евро на Бургас за организацията на спортни и културни мероприятия
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.