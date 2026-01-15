Родители настояват за оставката на директора на НБУ "Михаил Лъкатник" след разразилия се скандал с агресивен второкласник, предаде репортер на Burgas24.bg.Част от тях се събраха на мирен протест пред сградата на РУО-Бургас, където да изразят позицията си пред началника на институцията Валентина Камалиева."Доколкото съм запознат проблемите с детето са от миналата учебна година, а през тази са ескалирали. Малко след началото на учебната година започват тези агресивни действия от негова страна", заяви един от присъстващите на мирния протест родители.Според тях липсва професионализъм при работата с деца с подобно поведение."Детето трябва да учи, да му бъде помогнато. Въпросът е институциите, които са задействани, да си свършат професионално работата. Как точно - решават те. По отношение на детето искаме да се подходи професионално. Претенциите ни са по отношение на професионализма и начина на работа на директорката Колева. Всички родители, които сме се събрали, искаме тя да бъде сменена с друг директор.