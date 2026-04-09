За опасна детска площадка сигнализират читатели на Burgas24.bg.

Тя се намира до бл. 53 в ж.к. "Изгрев".

"Площадката", за която сигнализираме е в плачевно състояние. (ако това изобщо може да се нарече така) Тя разполага със счупени, ръждясали люлки и пързалка, които са по-скоро капани за инциденти, отколкото места за игра. Люлката е с опасни ръждасали железа, остри предмети дори за възрастни хора. Тази сутрин отново минавам покрай нея с децата си и няма никаква промяна. Вечер след градина, те искат да си игарят, но за съжаление нищо не е използваемо. Непонятно ми е защо тогава гражданите плащаме данъци. А има толкова много родители, които споделят мнението ми. Къде трябва да играят децата ни? Трябва ли да пътуваме до друг квартал или да живеем в "затворен комплекс", за да имат те достъп до елементарна безопасност и хигиена? Не са ли децата от ж.к. "Изгрев" същите граждани на Бургас", пишат възмутените родители.

Според тях има проблеми и с косенето на тревата около междублоковите пространства, която по думите им там "е до кръста", докато по главните улици се стриже прецизно.

"Няма да приемем оправдания с "липса на бюджет", докато виждаме как се пилеят средства за предизборни дейности. Очакваме отговори и реална работа, а не празни обещания.Не е нормално да се инвестира в големи и модерни проекти постоянно, дори в крайната част на Изгрев, на входа на Бургас, площадките са облагородени, а в тази част - не", се казва още в позицията на родителите.