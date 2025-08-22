ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Роднина на пострадалите пита къде е момичето, което е било с Бургазлиев по време на инцидента
По думите му, Бургазлиев е спрял своя автомобил на служебен паркинг на полицията, след което тръгнал да се забавлява с АТВ с въпросната девойка.
Свидетели споделили пред Здравков, че Никола е демонстрирал близки отношения с полицаите, дошли на местопроизшествието, дори наричал един от тях "Брат“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Въоръжен атакува игрална зала в "Меден рудник"
11:08 / 22.08.2025
Част от тази бургаска улица ще бъде затворена за движение през по...
09:39 / 22.08.2025
Капитанът на лодката, при която загина 8-годишно дете, лично тест...
08:10 / 22.08.2025
Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър били прокъса...
19:27 / 21.08.2025
Двама с дрога загазиха в Созопол
17:07 / 21.08.2025
Оставиха в ареста шофьора, помел с джипа си двама на мотопед край...
16:36 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета