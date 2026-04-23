С министерска заповед е освободен досегашният председател на Управителния съвет на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура“ Йордан Георгиев. Това се случва няколко дни преди изборите.

На мястото на Георгиев като представител на държавата е назначен Владимир Костов. Заповедта на министъра е подписана на 15 април и е изведена от деловодството на ведомството на 20 април, съобщи Maritime.

Със същата заповед наскоро назначеният в УС на ДППИ Свилен Милушев е определен за независим член.