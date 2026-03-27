Румен Радев посети морския град, където се срещна със свои симпатизанти, видя Burgas24.bg.
"Има много хора, които цял живот са били на държавна заплата, но се ширят в не един и два палата на подставени лица. "Прогресивна България“ ще работи за установяването на действителните собственици, за проверка на имуществото, с което разполагат, и на доходите, които са декларирали. Ще работим и за установяването на имоти, банкови сметки и активи на български граждани зад граница с незаконен и неясен произход. Ще засилим системата за конфискация на незаконно придобито имущество", заяви Радев пред своите поддръжници.
Той очерта като важен приоритет на "Прогресивна България" изборът на нов главен прокурор и правосъдна реформа.
"Прогресивна България“ ще предприеме реални реформи в МВР и службите за сигурност, за ревизия на ключови обществени поръчки, откъдето са източени милиарди. Не можем да вървим напред и да се движим заедно с другите европейски държави, ако не установим справедливост в България и това е наша първостепенна задача", заяви още Румен Радев.
Румен Радев от Бургас: Ще предприемем реформи в МВР и ще ревизираме ключови обществени поръчки
