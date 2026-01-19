В събота около 19:00 ч. при спускане от село Бата към село Страцин, община Поморие в условията на ляв завой лек автомобил "Фолксваген Голф“, с габровска регистрация, управляван от 61-годишен руски гражданин, живеещ в село Горица, поради движение с несъобразена с конкретните пътни условия скорост, самостоятелно катастрофира, блъскайки предната част на колата във водосточен крайпътен канал.От катастрофата е пострадал водачът на автомобила. Той е получил контузия на гръдния кош и корема. Тестван е за употреба на алкохол и наркотици, като и двата теста са били отрицателни.