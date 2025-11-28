Ръст на заплатите с 20% искат от "Социално подпомагане"
© БНР
С това се постави финалът на поредицата протестни действия, организирани от КТ "Подкрепа“.
С лозунги "Ще протестираме толкова дълго, колкото трябва“ и "Не се срамувам от това, че работя в държавната администрация“ служителите на бургаската Дирекция "Социално подпомагане“ изразиха недоволството си.
Те споделиха, че чистата им заплата достига до около 1700 лева. "Как те си увеличават заплатите там горе, а за нас нищо? За пчеличките долу няма. Съобщиха, че сме били на първо място по бонуси през 2024 година, а ние бонуси не сме получили. Кой е получил тези бонуси? Принтери и консумативи нямаме! Много често ставаме спонсори на службата и си купуваме материалите с нашите "високи заплати“, от нашия джоб си вадим, за да купим неща, с които си вършим работата.
Искаме да се разбере, че ние работим под огромно натоварване и стрес, работата е с огромен риск, ходим на места, където никой не иска да ходи!Много добри кадри и професионалисти си тръгват, напускат, а други се разболяват от страшни болести!“, казаха пред БНР служителите на Дирекция "Социално подпомагане“ – Бургас.
