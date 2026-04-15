Както Burgas24.bg съобщи, след кратка почивка по великденските празници подмяната на асфалтовата настилка на бул. "Иван Вазов“ продължава с пълна сила. Очаква се до 18 април (събота) ремонтът да приключи.

С дрон бе заснета реконструкцията на натоварения бургаски булевард от kraxx. По всичко личи, че ще бъдат спазени заложените срокове, което означава, че трафикът ще бъде отпушен до дни – за радост на шофьорите.

Дотогава остава затворен за движение участъкът от ул. "Цар Калоян“ до кръстовището с бул. "Мария Луиза“.

Това налага промени в маршрутите на градския транспорт, който преминава през района. Тук може да разберете как ще пътуват автобусите в следващите дни.