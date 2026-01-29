С два блока в "Меден рудник" започва пилотно разделно събиране на биоотпадъци по домакинства
Заместник-кметът по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина, заедно с представители на отдел "Екология“ и Областен информационен център – Бургас, се срещнаха с домоуправителите на двата блока. По време на срещата бяха разяснени правилата за използване на кафявите контейнери за биоразградими отпадъци и ползите от тяхното прилагане в ежедневието.
До края на седмицата контейнерите ще бъдат поставени пред входовете на сградите, а всяко домакинство ще получи индивидуална кухненска кофа и биоразградими торбички, които ще улеснят разделното събиране у дома.
Предизвикателството вече е прието, а в края на годината ще стане ясно кой блок се е справил най-добре. Най-активните участници ще получат и поощрения.
Бургас разполага с една от най-модерните анаеробни инсталации в страната, която преработва биоотпадъците в биогаз и компост – устойчиво решение с реални ползи за околната среда.
